Napoli, Cajuste verso il Besiktas

Il Napoli si muove con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo i passi da gigante compiuti per chiudere l’ingaggio di Noa Lang dal PSV Eindhoven e del difensore Sam Beukema dal Bologna — entrambi ormai a un passo dalla firma — il club partenopeo lavora anche per snellire la rosa.

Tra i nomi in uscita c’è Jens Cajuste, centrocampista svedese rientrato dal prestito all’Ipswich. Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte, e per lui si è aperta una concreta pista in Turchia, dove il Besiktas è pronto ad accoglierlo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’operazione è ormai ai dettagli finali: il Napoli ha dato il via libera al viaggio del calciatore per sostenere le visite mediche a Istanbul. L’accordo prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato fissato a circa 6,5 milioni, che diventerà effettivo al raggiungimento di un determinato numero di presenze nella prossima stagione.

Con questa operazione, il club azzurro libera spazio e risorse per nuovi innesti, mentre si prepara a consegnare a Conte una rosa più snella e funzionale per il rilancio tecnico nella stagione 2025/26.