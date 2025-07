Ipotesi clamorosa – Osimhen può restare. Conte ha aperto ad una sua possibile permanenza

Victor Osimhen, attaccante nigeriano ancora di proprietà del Napoli, nella scorsa estate è stato una telenovela del calciomercato azzurro, con i partenopei che ancora tutt’oggi non riescono a toglierselo dal groppone rischiando l’epilogo della scorsa sessione di mercato, dove il Napoli lo girò in prestito al Galatasaray.

Osimhen è da sempre conosciuto per il suo carattere dispettoso ed a tratti prepotente, ciò che l’ha portato in rotta di collisione con la società e la rosa del Napoli nelle passate stagioni e a rifiutare anche la convocazione al ritiro a Dimaro della scorsa stagione.

Inoltre non solo il carattere ma anche le pretese economiche sono eccessive, difatti il nigeriano vorrebbe ricevere lo stipendio più alto di tutta la rosa azzurra, cifre che toccherebbero quasi 15 milioni l’anno.

Il Napoli a quelle cifre non può permetterselo, oltre al fatto che Osimhen non vuole assolutamente rimanere a Napoli.

Dovesse però ripresentarsi lo scenario della scorsa stagione il Napoli sarebbe costretto a tenerlo in rosa e a pagare il suo stipendio per un anno intero.

Lasciarlo fuori rosa non è la migliore opzione, facendo così il giocatore perderebbe valore e il suo cartellino scenderebbe.

Inoltre il contratto di Osimhen scade a fine della prossima stagione, dunque il Napoli deve evitare assolutamente di perdere a zero un attaccante con questo valore economico.

La clausola di 75 milioni valida solo per l’estero scade il 15 luglio, ci sono vari club interessati ad Osimhen, sia in Arabia che in Premier League. I club di premier però non sono intenzionati a pagare la clausola del nigeriano e probabilmente attendono che scada per trattare con il Napoli e cercare un intesa ad un prezzo più basso.

I club arabi invece sono propensi a pagare la clausola e puntano a convincere Osimhen con cifre mostruose per il suo stipendio. Il nigeriano però non vuole andare in Arabia e vuole solo la premier, un film già visto la scorsa estate che si è chiuso con un prestito al Galatasaray in extremis.

Osimhen dunque dovrà trovare una sistemazione con il suo agente. Il Napoli e Antonio Conte però nel caso la situazione dovesse rimanere la stessa hanno aperto ad una possibile permanenza dell’attaccante nigeriano.

Le domande nel caso Osimhen dovesse rimanere a Napoli sono tante, tra le più gettonate che sono sulla coppia Lukaku-Osimhen e un possibile nuovo spaccamento dello spogliatoio azzurro.

Sicuramente nel caso Osimhen dovesse non risolvere la sua situazione relativa ad un trasferimento in una nuova squadra andrà a colloquio con Conte e Lele Oriali e tutto lo staff del mister e la società azzurra per capire bene l’epilogo della prossima stagione.

Dunque ancora molti dubbi e ipotesi, ma soprattutto incertezze su con chi giocherà Osimhen la prossima stagione.

Voi lo vedreste bene un suo ritorno?