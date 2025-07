Il Roma: Napoli, vicino il colpo Ndoye

Dopo aver messo le mani su Noa Lang, il Napoli è pronto a chiudere anche per il secondo esterno offensivo richiesto da Antonio Conte. Il nome caldo è quello di Dan Ndoye, talento svizzero in forza al Bologna. La trattativa tra le due società prosegue da settimane e, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Roma, si sarebbe finalmente sbloccata.

Il titolo in taglio alto del giornale partenopeo è chiaro: “Ndoye in azzurro, si sblocca. Ad inizio settimana visite e firma”. Un’indicazione netta sullo stato avanzato della negoziazione. Il Napoli, dunque, si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per le corsie offensive, rispondendo alle esigenze tattiche di Conte in vista della nuova stagione.