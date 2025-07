Futuro Osimhen: Il nigeriano ha deciso dove giocherà la prossima stagione

La telenovela Osimhen che ha contraddistinto la scorsa estate e che si sta prolungando anche in questa stagione, ha fatto qualche passo avanti verso una cessione.

Il nigeriano ha deciso dopo tempo dove giocherà la prossima stagione. Il Galatasaray lo aspetta ma non troppo, perchè già la scorsa settimana si è spazientita riguardo all’indecisione dell’attaccante di proprietà del Napoli.

Osimhen ha rotto gli indugi dichiarando di aver scelto il Galatasaray, chiudendo le porte alla Juventus, che ha virato su altri profili come David, e all’Arabia Saudita.

Dunque la sua volontà è quella di rimanere in Europa, possibilmente in Premier League.

il Galatasaray ha superato addirittura le richieste di stipendio che chiedeva di Osimhen proponendoli un contratto da 16 milioni a stagione, standard elevato per una squadra europea. Il club turco però ha chiesto al nigeriano una risposta rapida e ha comunicato all’attaccante del Napoli che non avrebbe aspettato più del dovuto.

IL Galatasaray vorrebbe dunque formare la coppia Icardi-Osimhen per competere non solo in campionato ma anche per compiere un grande percorso in Champions League.

Il club turco però non è disposto a versare i soldi della clausola di 75 milioni imposta dal Napoli e valida solo per l’estero, clausola che però scade il 15 luglio.

Al momento il Galatasaray non ai spinge oltre i 50-60 milioni per Osimhen e il Napoli fa sapere che sotto la cifra imposta dalla clausola le offerte verranno tutte respinte.

Nel frattempo però Osimhen sembra aver scelto il Galatasaray ma adesso lo scoglio da superare sono le pretese economiche dei partenopei.