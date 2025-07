Victor Osimhen ha scelto il proprio futuro.

Il centravanti nigeriano ha accettato la corte del Galatasaray e rimarrà nella squadra campione di Turchia per affrontare il percorso in Champions; secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la volontà di Victor è chiara.

Il Napoli non è però disposto a trattare sul prezzo, richiedendo in toto la clausola rescissoria di 75 milioni ed in aiuto del Gala ci sarebbero diversi sponsor pronti ad investire per raggiungere la cifra richiesta.