L’edizione odierna de il Mattino ha analizzato nel dettaglio le strategie del Napoli per il prossimo mercato. Oltre agli acquisti, il club partenopeo dovrà concentrarsi sulle cessioni, con diversi giocatori già indicati come possibili partenti. C’è l’interesse di due squadre estere per Jesper Lindstrom e Jens Cajuste, entrambi centrocampisti del Napoli rientrati dai rispettivi prestiti. Per Lindstrom, il Bayer Leverkusen sembra particolarmente interessato, con una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Cajuste, invece, è in corso una sorta di mini asta tra Burnley e Crystal Palace, anche se il centrocampista svedese ha attirato attenzioni anche da club spagnoli e turchi. La sua valutazione è fissata a 10 milioni di euro, e nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi su entrambi i fronti. Il Napoli potrebbe dunque ricavare somme significative dalle cessioni dei suoi giocatori. Osimhen, il pezzo più pregiato, è valutato 75 milioni di euro e potrebbe lasciare il club. Simeone, potrebbe partire per circa 10 milioni. A queste vendite potrebbero aggiungersi quelle di altri giocatori in uscita, tra cui Ngonge, Cheddira, Zerbin, Folorunsho, Zanoli, garantendo ulteriori entrate agli azzurri.