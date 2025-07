Il Mattino – Si avvicina Beukema per la difesa, da concordare solo le modalità del pagamento, i dettagli

L’edizione odierna del il Mattino ha analizzato il prossimo mercato del Napoli. Stando al quotidiano, la società azzurra prosegue il suo lavoro per potenziare la rosa a disposizione di Conte in vista della stagione futura. Tra le priorità del club figura il rafforzamento del reparto centrale della difesa. In questo contesto continua la trattativa tra Napoli e Bologna per il trasferimento di Sam Beukema, difensore centrale. Infatti i due club sarebbero impegnati a definire le modalità di pagamento: il Napoli vorrebbe suddividere i 30 milioni di euro richiesti in due esercizi finanziari, mentre il Bologna preferirebbe una cessione immediata con pagamento in un’unica soluzione. Nonostante le divergenze sulle tempistiche di pagamento, il noto quotidiano campano sostiene che l’accordo sia ormai vicino. Le visite mediche e la firma del contratto sono previste attorno al 15-16 luglio, in occasione dei preparativi per il ritiro del Napoli a Dimaro.