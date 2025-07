Come riportato da il Corriere della Sera, la Juventus è fortemente interessata ad Osimhen per completare il reparto offensivo dopo l’arrivo di David.

Tuttavia la trattativa non è semplice e la Juve, per facilitare la trattativa, aveva offerto Vlahovic come contropartita ma il serbo ha rifiutato il trasferimento in azzurro in quanto vuole svincolarsi a giugno 2026.