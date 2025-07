L’allenatore Gigi Cagni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei principali tema in casa Napoli: “Credo che il Napoli giocherà con il 4-3-3. Hai centrocampisti di livello e poi la società sta trattando esterni offensivi importanti. Il Napoli avrà una rosa importante e la garanzia è Antonio Conte. E’ uno degli allenatori più bravi a livello europeo e saprà bene come gestire. Vuole 23-24 giocatori all’altezza, nella scorsa stagione ha fatto un miracolo con l’organico che aveva.

Non c’era paragone con Inter e Milan a livello di rosa, ma il Napoli ha vinto comunque lo scudetto. Ora si sta lavorando ad una struttura ancora più forte. McTominay-Lobotka-De Bruyne? Secondo me è garantito l’equilibrio, si alterneranno nella copertura. Le squadre di Conte non perdono mai gli equilibri difensivi. Lukaku è un regista avanzato, conclude ma sa servire anche gli assist ai compagni. Il Napoli sicuramente farà tanti gol. Ndoye è uno degli esterni più forti a livello europeo”.