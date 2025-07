Tuttosport – Ngonge, Napoli e Torino hanno l’accordo economico ma non sulla formula del trasferimento. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito della trattativa tra il Napoli ed il Torino per Cyril Ngonge. Secondo quanto riportato, le due società hanno trovato l’accordo sulle condizioni economiche, ma non ancora quello sulla formula del trasferimento, in quanto i granara sperano in un prestito con diritto, mentre i partenopei in una cessione a titolo definitivo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il belga è la prima scelta per il ruolo di ala destra nel 4-2-3-1 granata, i dialoghi tra le parti sono stati avviati nelle scorse settimane e inizialmente coinvolgevano anche Vanja Milinkovic Savic, il principale obiettivo del Napoli per la porta. Le due trattative ora sono invece slegate: Torino e Napoli hanno trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino del belga (tra i 7 e gli 8 milioni) ma non ancora sulla formula del trasferimento: Vagnati vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il Napoli invece vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto, in modo di avere la certezza di incassare quella cifra. Saranno necessari nuovi contatti tra le parti per riuscire a trovare l’intesa definitiva, ma filtra un cauto ottimismo”.