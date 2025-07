Tuttosport – Milinkovic-Savic, presto nuovi colloqui tra Napoli e Torino. Si cerca l’intesa sulla clausola

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito della trattativa tra il Napoli ed il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato, nei prossimi colloqui tra i due Ds Vagnati e Manna, si tornerà a parlare del profilo del serbo. I granata, vorrebbero il pagamento della clausola in un’unica soluzione, mentre ADL punta ad ottenere un pagamento dilazionato. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Nel corso dei prossimi colloqui tra Vagnati e Manna, come detto, si continuerà a parlare anche del futuro di Milinkovic Savic. Il Torino vorrebbe incassare i 19,5 milioni previsti dalla clausola rescissoria (possibilmente in un’unica soluzione, come appunto previsto dalla clausola), Aurelio De Laurentiis vorrebbe invece dilazionare il pagamento in più rate. Il Napoli è comunque il principale candidato all’acquisizione dell’estremo difensore, su cui aveva posato i propri occhi anche il Monaco. Un vantaggio, quello sul club monegasco, dovuto anche al fatto che con il portiere serbo è già stata trovata una bozza d’intesa”.