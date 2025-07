Tmw – Lindstrom con le valigie in mano, il Napoli ha fissato il prezzo per la cessione. I dettagli

Non solo il mercato in entrata, il Napoli è al lavoro anche per definire alcune uscite. Tra queste, figura anche quella di Jesper Lindstrom, arrivato nell’estate del 2023 dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro e mai affermatosi. Dopo una stagione all’Everton (da cui non è stato riscattato) il danese tornerà a Napoli con la consapevolezza di dover fare le valigie. Intanto, il Ds Giovanni Manna, dopo aver provato ad inserirlo nella trattativa Ndoye con il Bologna senza successo, sta provando a parlare con alcuni club esteri, in particolare di Bundesliga, campionato in cui il calciatore si è ben affermato. Il prezzo per una sua partenza è di 18 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.