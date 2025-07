Tmw – Beukema, si accorcia la distanza tra il Napoli ed il Bologna. I dettagli

Prosegue spedita la trattativa per Sam Beukema. Il Napoli, che ha già definito un accordo totale con il calciatore, cerca ora di definire l’acquisto con il Bologna. I felsinei, inizialmente non favorevoli a cedere il difensore, stanno cedendo e potrebbero accettare una proposta di 30 milioni di euro, cifra molto vicina a quanto offre la società partenopea. A favorire questa trattativa è soprattutto la volontà del calciatore, desideroso di trasferirsi all’ombra del Vesuvio già da settimane. Intanto, il Bologna si guarda intorno e inizia a monitorare i profili per sostituire l’olandese. Uno dei nomi, potrebbe essere quello di Koni De Winter del Genoa. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.