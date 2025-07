Sky – Beukema, Napoli e Bologna in contatto per definire l’operazione in giornata. I dettagli

Napoli e Bologna sono in contatto per Sam Beukema e con l’obiettivo di definire l’operazione in giornata. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto raccontato, il costo di quest’operazione potrebbe essere di circa 30 milioni di euro, ovvero la richiesta dei felsinei. Di seguito, ecco quanto svelato dal collega sul proprio portale: “Continua la trattativa tra il Napoli e il Bologna per Sam Beukema. In queste ore ci sono contatti continui tra i club per definire tutti i dettagli dell’operazione in giornata. Per l’operazione il costo dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro, cifra richiesta dai rossoblù”.