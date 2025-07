Pedullà: “Lang e Beukema, bisogna solo formalizzare. Ndoye rimane la prima scelta di Conte”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul suo canale YouTube. Tra gli argomenti, si è parlato anche del Napoli e della sua situazione di mercato. Secondo quanto riportato, Lang e Beukema sono in dirittura d’arrivo, mentre Dan Ndoye rimane ancora oggi l’obiettivo numero 1 di Conte. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli ha fatto un enorme lavoro di semina, ora si sta preparando al raccolto. Per Beukema siamo ad uno striscione che il Napoli vede a pochissimi metri. Siamo sotto i 200 metri rispetto all’arrivo. Gli azzurri sono stati perseveranti, visto che il primo approccio risale a quasi 4 mesi fa. Si sono bypassate altre voci di difensori, e l’olandese ha fatto capire al Bologna l’importanza di andar via e di prendere quel famoso autobus. Stiamo entrando nei famosi 30 milioni richiesti. Aspettiamo che tutto si formalizzi, senza dimenticare Ndoye. Mentre Lang ha preso il treno del Napoli, aspettando che si sistemino quei bonus, Ndoye è sempre stato la prima scelta di Conte. Sistemare lì significa prendere Marianucci, De Bruyne, Ndoye e Lang. Questi giorni della settimana non sono stati usati per prendere Lucca perché si vuole chiudere gli altri discorsi seminati, tenendo conto che andrà valutata la situazione Osimhen, visto che siamo nei giorni della clausola di 75 milioni valida solo per l’estero”.