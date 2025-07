Novellino sicuro: “Ritiro? La fase più importante della stagione”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e del mercato. Ecco cosa ne pensa:

“Il ritiro per un allenatore è fondamentale per vedere l’ambientamento dei nuovi. Al di là delle amichevoli che si fanno, ma è importante per la ricerca delle nuove metodologie di lavoro. Il ritiro è la base di una stagione, ma ormai è tutto un business e le squadre fanno poco ritiro vero.

Mercato del Napoli? Leggo grandi cose, a livello economico è la più ricca. Sono arrivati grandi campioni, poi Conte è un vincente e, oltre la grinta, è uno che sa mettere in campo le squadre, è un tecnico completo. Il vantaggio del Napoli sarà ancora una volta l’allenatore”.