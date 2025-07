Giubilato: “Il Napoli ora è la prima della classe in Serie A, vi spiego”

David Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Stile TV per parlare del Napoli e del mercato. Ecco cosa ne pensa:

“Beukema mi piace tanto, ma soprattutto mi piace che può integrarsi bene con tutto il reparto difensivo. Il Napoli, secondo me, sta facendo un mercato importante ed in funzione con quello che si è fatto l’anno scorso. C’è una continuità e va dato merito a tutta la società.

Il Napoli è più avanti delle altre, l’Inter ha perso con il fatto che sia andato via Inzaghi e deve ricominciare. Il Napoli sta dimostrando di prendere giocatori importanti per competere su più fronti, anche per la Champions League. Servono 20/25 calciatori per arrivare fino in fondo e devono avere la mentalità dell’allenatore. Le possibilità ci sono. Se ci sono dei calciatori a fine ciclo bisogna cederli, ma se stanno bene insieme bisogna pensarci due volte prima di prendere un calciatore nuovo che deve adattarsi. Il Napoli ha la mentalità giusta e ha buone possibilità per poter rivincere lo scudetto, anche grazie a Conte”.