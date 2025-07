Gazzetta – Non solo Lang, il Napoli prenderà un altro esterno. La lista di Manna

Non arriverà solo Noa Lang per rinforzare le fasce del Napoli. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Ds partenopeo Giovanni Manna è al lavoro per portare un altro esterno d’attacco in azzurro. E a tal proposito piace più di un profilo. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Dan Ndoye resta il preferito, ma il Bologna continua a fare muro, chiedendo 45 milioni. Troppi per il club azzurro, anche se Ndoye vuole il Napoli e la questione resta aperta. Per quanto tempo, è tutta da vedere. Manna, infatti, in queste settimane ha lavorato anche su altri obiettivi: Federico Chiesa resta una pista, ma qui è l’ingaggio del giocatore che andrebbe totalmente rivisto, mentre il Liverpool potrebbe anche dare l’okay a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. E intanto il Napoli segue con interesse anche le vicende in casa Lione, costretto a vendere per provare a scongiurare la retrocessione. Piace molto il talentino belga Malick Fofana, classe 2005, protagonista lo scorso anno di una stagione straordinaria: 12 gol e 6assist tra Ligue 1 e Europa League. Numeri importanti, che hanno richiamato l’attenzione delle big d’Europa”.