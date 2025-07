Gazzetta – Napoli, si chiude per Beukema dal Bologna: altro colpo in arrivo

L’affare tra Napoli e Bologna che porterebbe il difensore olandese Sam Beukema all’ombra del Vesuvio sembrerebbe essere in chiusura. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport: “Oggi Beukema, il Napoli resta concentrato sul presente e oggi conta di chiudere un doppio colpo. Oltre a Lang, infatti, è in agenda una nuova chiamata col Bologna per definire l’acquisto di Sam Beukema: gli emiliani hanno calato le pretese e il Napoli oggi può alzare l’offerta e arrivare ai 30 milioni richiesti per chiudere l’affare. Un colpo da 90, per un Napoli da grandi ambizioni“.