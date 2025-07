Gazzetta – Napoli, accordo chiuso per Noa Lang: mancano solo firma e visite mediche

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e il PSV per Noa Lang, che ormai sembra essere giunta alle battute finali: “Per l’arrivo di Noa Lang al Napoli, adesso, manca soltanto la firma, ma di fatto l’olandese si può già considerare un nuovo acquisto dei campioni d’Italia. Il terzo colpo dopo De Bruyne e Marianucci. E il primo vero rinforzo nel tridente offensivo dopo l’addio di Kvara. Napoli e Psv Eindhoven sono d’accordo su tutto: affare da 25 milioni più 5 di bonus. E Noa ha rinunciato a una parte dello stipendio richiesto pur di agevolare l’intesa totale tra tutte le parti in causa. Voleva Napoli già a gennaio, quando Manna e De Laurentiis cercavano un talento che potesse colmare velocemente il vuoto lasciato dalla cessione di Kvaratskhelia al Psg. E anche all’epoca aveva fatto l’impossibile pur di coronare il suo sogno di giocare in Italia. Si era esposto in prima persona, chiedendo al Psv di lasciarlo partire. Ma c’era una Champions da onorare e alla fine Noa è rimasto, risultando anche decisivo nella doppia sfida di playoff contro la Juve, con l’assist nei supplementari. Ora, però, è tempo di sposare quel progetto a cui si era praticamente promesso in inverno. Lang è pronto a sbarcare in Italia, lo farà probabilmente all’inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito e la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione che lo legherà al club azzurro”.