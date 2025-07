Diogo Jota, il comunicato del Liverpool: “Devastati. Chiederemo che la privacy della famiglia e dei compagni sia rispettata”

Il Liverpool FC ha diffuso una nota attraverso il proprio sito ufficiale in cui comunica la tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante ventottenne di proprietà proprio dei Reds, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale insieme al proprio fratello André. Di seguito, il testo del comunicato.

“Il Liverpool FC è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il ventottenne è deceduto a seguito di un incidente stradale in Spagna insieme al fratello, André. Il Liverpool FC non rilascerà ulteriori commenti in questo momento e chiederà che la privacy della famiglia di Diogo e André, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff del club sia rispettata mentre cercano di fare i conti con una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto”.