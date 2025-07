Da Bologna – Retroscena Beukema, l’agente ha chiesto la cessione entro il 12 luglio

Arriva un retroscena per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Sam Beukema, difensore nel mirino degli azzurri, per cui potrebbe arrivare a breve la chiusura della trattativa. Secondo quanto riportato dal quotidiano bolognese Il Resto del Carlino, il padre e agente del calciatore ha inviato una mail al club rossoblù in cui chiede non solo la cessione, ma che questa venga completata entro il 12 luglio. Al netto di ogni discorso, il buon esito di questa trattativa sembra ormai scontato, con il calciatore pronto a trasferirsi in maglia azzurra per i prossimi 5 anni.