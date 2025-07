CdS – Napoli, rilancio per Juanlu. Il Siviglia vuole 20 milioni. La situazione

Il Napoli ha effettuato un rilancio per Juanlu Sanchez, terzino di proprietà del Siviglia. Lo riporta Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Secondo quanto raccontato, la società andalusa sta puntando ad incassare quanto più possibile visto il difficile momento economico del club. I partenopei, invece, provano a giocare la carta Giovanni Simeone come contropartita tecnica.

“A proposito di Spagna. E soprattutto di Andalusia: ieri a Siviglia raccontavano di un rilancio del Napoli per Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro della Roja Under 21 che il ds Manna è andato a trattare direttamente al Sanchez Pizjuan un paio di settimane fa. Il ds Cordon ha chiesto 20 milioni facendo all in un momento finanziariamente molto complesso, considerando la necessità di incassare 25 milioni per soddisfare certi parametri necessari alla vita del club e poi andare dritti sul mercato. Il Napoli ha offerto 12 più 2 di bonus e poi, come raccontavano ieri i media spagnoli, ha provato anche a inserire Giovanni Simeone nell’operazione, considerando il gradimento del Siviglia. Cordon insiste per un ritocco della proposta economica verso l’alto: si lavora. L’asse resta caldissimo”.