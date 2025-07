Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa fra la Juventus, che ha appena ingaggiato Jonathan David, e Victor Osimhen: “I contatti con l’entourage del nigeriano sono proseguiti, ma c’è troppa distanza sulle cifre. E la clausola da 75 milioni è in vigore solo per l’estero, quindi il club campione d’Italia non farebbe certo degli sconti ai bianconeri. Quella per il nigeriano, insomma, è una pista raffreddata”.