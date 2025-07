Cds – Napoli, Ndoye è ancora nella lista di Manna: Zanoli come possibile contropartita

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’interesse ancora vivo da parte del Napoli per Dan Ndoye, esterno d’attacco del Bologna: “Ndoye è un obiettivo altissimo nella lista del Napoli anche perché Conte lo aveva già indicato come primo uomo nei giorni dell’addio di Kvara, ma all’epoca il Bologna correva ancora in corsa per la Champions, inseguiva la Coppa Italia, sparava ciak nel cinema Italiano, come cantava il Dall’Ara. Insomma: incedibile. Oggi non lo è più, d’accordo, ma ciò non vuol dire che il suo club lo svenderà. Detto questo, Dan è di certo un profilo di altissimo livello, perfetto per il sistema di Conte, doppia fase ed estro, gol e assist. Voglia, fame, la scuola di un anno uomo contro uomo a rinforzare muscoli e tenacia, resistenza e resilienza: le caratteristiche perfette del giocatore del signor Antonio, soprattutto se abbinate al talento. E Ndoye ne ha in dote. La richiesta di Sartori è stata notevole: 45 milioni più Zanoli. Elemento non da poco: Dan e il Napoli hanno un accordo di massima, faccia a faccia le cose sono andate bene, poche cose da sistemare. Ma la trattativa concerne tre parti. Due club. Il Bologna ha anche chiesto informazioni su Zanoli: una chiave, il ventiquattrenne terzino reduce da una stagione in prestito al Genoa, convincente, di ulteriore crescita. Italiano lo ritiene un alfiere di fascia con caratteristiche molto giuste per il suo gioco ed evidentemente i suoi metodi, ecco perché il Napoli, avendo deciso di comune accordo con il giocatore di non proseguire la navigazione sulla stessa barca, è pronto a inserirlo come contropartita. Per Ndoye e anche per Beukema“.