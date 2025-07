Caprile, parla l’agente: “sarà il portiere del Cagliari”

L’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Caprile, fino a prova contraria, sarà il portiere del Cagliari. Poi, ovviamente, il mercato è sempre aperto. Se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per tutti, si valuterà. In Italia purtroppo si fa ancora fatica a dare spazio ai giovani, è una questione culturale.”

Il Napoli, che ha manifestato grande interesse per il ruolo del portiere, si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo chiaro di avere due estremi difensori di qualità. Con tanti impegni in programma, infatti, sarà fondamentale gestire al meglio il reparto arretrato. Secondo Battistini, il club partenopeo è tra i più attivi sul mercato, sia in entrata che in uscita, e potrebbe rivelarsi protagonista assoluto della sessione estiva.

Riguardo al panorama generale della Serie A, l’agente ha poi commentato: “Inter e Juventus al Mondiale per Club hanno speso molte energie. Il Milan può ripartire con Allegri, concentrandosi esclusivamente sul campionato. Per l’Atalanta, dopo l’addio di Gasperini, la scelta è stata coraggiosa ma chiara: proseguire una strategia ben definita con Juric.”

Il Napoli, intanto, resta alla finestra: pronto a cogliere ogni opportunità per costruire una rosa competitiva, puntando sulla qualità e sulla profondità in ogni reparto.