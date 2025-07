Beukema al Napoli, ci siamo

Il trasferimento di Sam Beukema al Napoli è ormai ai dettagli finali. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, arriva un segnale concreto: il Bologna ha già chiuso per il suo sostituto, il difensore ceco Martin Vitik dello Sparta Praga, seguito in passato anche dallo stesso club azzurro.

A riportarlo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X ha svelato anche le cifre dell’operazione: “Sam Beukema è sul punto di approdare al Napoli… e il Bologna chiude per Martin Vitik per 15 milioni di euro. Accordo fatto, intesa in fase di definizione con lo Sparta Praga.”

Un ulteriore indizio che conferma come il passaggio di Beukema al Napoli sia ormai solo questione di ore. Conte è pronto ad accogliere un nuovo tassello per la difesa.