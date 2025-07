UFFICIALE – Nicola è il nuovo allenatore della Cremonese. Il comunicato

È arrivata anche l’ufficialità: Davide Nicola è il nuovo allenatore della Cremonese. Il tecnico, dopo aver lasciato il Cagliari, si accasa ai grigiorossi, neopromossi in Serie A e alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione con Giovanni Stroppa, artefice della risalita in massima serie. Di seguito, il comunicato ufficiale.

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico sarà legato al club grigiorosso fino al 30 giugno 2027. Dopo una lunga carriera da calciatore, Nicola, torinese classe 1973, fa il suo esordio in panchina il 14 luglio 2010 guidando il Lumezzane per due stagioni in Lega Pro prima di passare al Livorno, con cui nel 2012 vince i playoff di Serie B e conquista la promozione nel massimo campionato. Chiuse le esperienze con gli amaranto e con il Bari, nella stagione 2016-17 passa al neopromosso Crotone e ottiene la prima storica salvezza dei calabresi in Serie A. Un traguardo raggiunto più volte negli anni successivi sulle panchine di Genoa (2019-20), Torino (2020-21), Salernitana (2021-22), Empoli (2023-24) e Cagliari (2024-25). Allenatore che si contraddistingue per la ben definita identità di gioco delle sue squadre così come per la grande capacità motivazionale e le indiscusse qualità umane è il profilo ideale per guidare con esperienza e competenza i grigiorossi nell’impegnativo campionato di Serie A. La proprietà e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico, augurandogli buon lavoro”.