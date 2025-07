Tmw – Kean, il Napoli si è informato sui costi ma non andando oltre. La situazione

Il Napoli ha effettuato un sondaggio per Moise Kean al fine di trovare un vice di Romelu Lukaku. Nelle ultime ore, la società azzurra si è informata riguardo ai dettagli economici dell’operazione, senza però andare oltre, almeno per il momento. Lo riporta Tuttomercatoweb. L’attaccante della Fiorentina ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 52 milioni di euro che sarà valida per questi 15 giorni di mercato. Al momento, gli sono arrivate proposte dai sauditi dell’Al-Qadisiyya, da lui messe in stand-by, oltre che un sondaggio del Manchester United, che però non ha avanzato alcuna proposta.