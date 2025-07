KKN – Napoli, non solo Lang. Per l’attacco piace anche Godts dell’Ajax

Vincenzo Perna, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, svela nel corso della trasmissione Radio Goal di un interesse del Napoli per Mika Godts, esterno d’attacco belga dell’Ajax classe 2005, autore di 4 gol e 6 assist nell’ultima stagione ed accostato a Noa Lang per caratteristiche. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Napoli sta monitorando un esterno d’attacco dell’Ajax, si tratta di Mika Godts, classe 2005. Quest’anno ha giocato da titolare collezionando 4 goal e 6 assist con la squadra di Farioli. È simile a Lang per caratteristiche, il Napoli non si fermerà all’esterno del PSV e prova anche il colpo Godts”.