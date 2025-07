Il Mattino – Scalvini alternativa di Beukema in caso la situazione non si sblocchi. La situazione

Il Napoli spinge per Sam Beukema del Bologna, ma intanto inizia a guardarsi intorno. L’olandesre vuole vestire l’azzurro, ma la società felsinea richiede 35 milioni di euro per una sua cessione. Perché questa situazione cambi, serve tempo. Motivo per cui si stanno valutando delle alternative, primo su tutti Giorgio Scalvini. Anche per il cdifensore dell’Atalanta la situazione di mercato è spinosa, visto che i nerazzurri non faranno regali. E, in ogni caso, se ne parlerebbe solo dopo un no definitivo per Beukema. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Per Beukema la spinta è doppia: anche l’entourage dell’olandese ha scelto Napoli e vuole andare in azzurro. Il club rossoblù lo sa ma vuole ancora 35 milioni. Il tempo può cambiare le cose? Certo. Ma serve molto tempo. L’alternativa al centrale bolognese sarebbe Scalvini, ma con il difensore dell’Atalanta si andrebbe a parlare solo dopo il no definitivo. Anche lui costa molto e l’Atalanta non è disposta a fare regali”.