The Sun-Il Gala molla Osimhen e si fionda su un altro attaccante: il nome

Il Galatasaray ha atteso Victor Osimhen che non ha ancora dato risposta alla società turca.

Il nigeriano probabilmente sarà convocato per il ritiro del Napoli a Dimaro e nel mentre la società di Istanbul si sarebbe mossa per l’acquisto di un attaccante; secondo quanto riportato dal The Sun il nome sarebbe quello di Richarlison, punta brasiliana in forza al Tottenham e che potrebbe liberarsi per circa 20 milioni di sterline.

Dopo l’acquisto di Leroy Sane, la società turca sta andando di fretta per costruire la rosa adatta per affrontare la prossima Champions League.