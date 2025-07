Sky-Domani le visite mediche di Rafa Marin con il Villareal: le cifre

Il Napoli ha concluso la trattativa per la cessione di Rafa Marin al Villareal; il ds Manna dalla cessione del giovane spagnolo consentirà alla società di ottenere una plusvalenza futura.

Il centrale spagnolo torna in patria dopo una stagione difficile in azzurro e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X domani ci saranno le visite mediche: “Previste per domani firme e visite di Rafa Marin con il Villarreal: il giocatore si trasferirà in prestito con un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni“.