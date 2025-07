L’edizione odierna di Repubblica ha approfondito il ritiro del Napoli a Dimaro. Secondo il quotidiano, la squadra inizierà il ritiro il 17 luglio, e dopo l’arrivo in Trentino, Conte guiderà il primo allenamento nel pomeriggio. È previsto un grande afflusso di tifosi per vedere De Bruyne e compagni, poiché l’attesa è elevata tra i sostenitori azzurri. In parallelo, c’è un aggiornamento sulla situazione del Napoli in vista del ritiro a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri avranno un’interessante novità che sicuramente gratificherà Antonio Conte. Dopo il sopralluogo di Cristian Stellini, è stata decisa la costruzione di un secondo campo da calcio dalle dimensioni ridotte. Questo nuovo campo sarà situato vicino a quello principale e Conte potrà utilizzarlo per svolgere allenamenti specifici per singoli giocatori o gruppi, come i portieri, mentre continua a supervisionare il resto della squadra. Il campo sarà pronto prima dell’arrivo degli azzurri, che potranno godersi ancora due settimane di vacanza. Il raduno a Castel Volturno è previsto per il 15 luglio, quando ci saranno le visite mediche e i saluti di rito.