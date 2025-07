L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla situazione del mercato del Napoli. Secondo il giornale, il club azzurro sta operando con grande concretezza. Con l’apertura ufficiale della sessione estiva, tutti i club sono impegnati nelle trattative, e il Napoli si conferma tra i più attivi, deciso a mettere a segno diversi colpi. Giovanni Manna è al lavoro per rafforzare ulteriormente la squadra. Il Napoli sta cercando di potenziare la difesa. Si parla del giovane terzino spagnolo Juanlu Sanchez, già individuato da tempo e si attende che il Siviglia abbassi le richieste per il talento dell’Under 21 spagnola. Questioni legate al prezzo complicano anche l’operazione per portare a Napoli il centrale olandese Sam Beukema, in forza al Bologna. Sotto la guida di Conte, il mosaico della squadra richiede ancora alcune tessere fondamentali: un portiere, un terzino sinistro e un centrocampista sono tra le priorità. Complessivamente, il piano prevede dieci rinforzi, compensati da altrettante cessioni. Da oggi, il ritmo delle trattative entra davvero nel vivo. Per il reparto offensivo, si punta ad avere quattro esterni. Oltre ai confermati Politano e Neres e all’arrivo imminente di Lang, spazio per un altro rinforzo: Dan Ndoye del Bologna resta la prima scelta. Si raffredda invece l’interesse per Ademola Lookman dell’Atalanta. In Spagna poi ha fatto scalpore, a sorpresa, l’indiscrezione sul tedesco Thomas Muller come possibile opzione per gli azzurri.