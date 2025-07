Rai-Il Milan insiste per Osimhen: gli aggiornamenti

Il futuro di Victor Osimhen tiene banco in casa Napoli, con il calciatore nigeriano che ancora non ha deciso la propria prossima squadra.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato giornalista della Rai, il Milan si è inserito nella corsa al calciatore nigeriano: ““Il Milan cerca due attaccanti importanti. La notizia è che c’è anche il nome di Victor Osimhen. I rapporti con il Napoli sono ottimi, anche in Lega Furlani e De Laurentiis hanno posizioni comuni. Musah è molto stimato da Conte. In Italia su Osi c’è anche la Juve che deve prendere forse due attaccanti. L’entourage di Osimhen è variegato, lui collabora con molti procuratori, alcuni non ufficiali ma comunque delegati a trattare per nome e conto di Osimhen. Dunque Milan e Juve hanno fari accesi per Osimhen. La clausola però vale solo per l’estero, la destinazione preferita di De Laurentiis. Con Giuntoli, la Juventus aveva già offerto 80 milioni per Osimhen, poi dopo l’addio del dirigente, le due società non hanno più parlato. Pastorello è intermediario per l’Arabia, ma Osi continua a dire no all’Al-Hilal che però può arrivare anche a 40 milioni all’anno. Osimhen continua a sognare anche la Premier. Tra Juve e Milan, invece, mi risulta che preferisca la Juve”.