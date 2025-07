Ancora pochi giorni e gli azzurri si ritroveranno per preparare la prossima stagione. Come riporta Repubblica, il 15 luglio ci saranno i test a Castel Volturno e due giorni dopo si partirà per Dimaro: “Appuntamento a Castel Volturno, si ricomincia il 15 luglio. Prima i saluti, poi soliti test e dopo si inizierà a preparare la nuova stagione. Il 17 partenza per Dimaro e subito piedi sui pedali, per un’annata che si prospetta molto intensa”.