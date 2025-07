Lukaku: “Quando Conte mi ha chiamato ero convinto che avremmo vinto. A Bergamo abbiamo avuto la conferma di potercela fare”

Romelu Lukaku si è aperto nel podcast Koolcast Sport raccontando anche la sua ultima esperienza, quella al Napoli: “Quando Conte mi ha chiamato per il Napoli, mi sono detto ‘Ok, vinceremo di nuovo’. Non gliel’ho detto perché mi avrebbe preso per pazzo, ma ricordo che anche all’Inter gli dissi lo stesso. Abbiamo vinto perché abbiamo guardato sempre tutti nella stessa direzione. A Bergamo, dopo la vittoria con l’Atalanta, abbiamo capito che potevamo farcela. Juventus, Atalanta e Fiorentina sono le vittorie che ci hanno resi grandi. Il pari con l’Inter ci stava stretto: avremmo meritato di vincere. Ma ci fece capire che eravamo alla pari. Conte rientrò negli spogliatoi e ci disse ‘Ragazzi, crediamoci’. Tutti sono stati importanti. McTominay, Anguissa, Lobotka, Politano correva per due, Neres…per me David è il vero fenomeno della squadra. Ti punta e ti lascia sempre sul posto. Conte si è adattato a noi e noi a lui. Ha studiato molto e sul campo si è visto. Potevamo cominciare in un modo la partita e poi finire diversamente perché eravamo preparati. Sapevamo cosa fare, dove essere.

Vincere a Napoli…wow! Una festa lunga quattro giorni. Ho visto fuochi d’artificio ovunque, famiglie con bambini che si abbracciavano, dopo la vittoria con il Cagliari abbiamo finito di festeggiare alle 4 del mattino ma sono rientrato a casa carico di adrenalina. Ero con mio fratello, ho chiamato mia madre. Non riuscivo a dormire. Il giorno dopo ci siamo rivisti con la squadra e abbiamo festeggiato ancora. E così per quattro giorni. Non avevo festeggiato così nemmeno da giovane. L’inizio non era stato facile, c’erano tanti dubbi su di me per il costo e l’età, mi è sembrato di tornare ai primi anni della carriera“.