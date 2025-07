L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le strategie di mercato del Napoli, sottolineando come il club stia lavorando intensamente per rinforzare la squadra. La tanta disponibilità economica, infatti sarà investita per dare un organico di alto livello a Conte, con l’obiettivo di competere al massimo in Champions League. L’ambizione del Napoli dunque è un chiaro passo verso il consolidamento tra le migliori squadre europee. Puntare alla Champions League non significa solo partecipare, ma prepararsi per essere protagonisti nella competizione più prestigiosa europea. Il club azzurro dimostra di voler prendere molto sul serio questa sfida, allestendo una rosa che rifletta le aspirazioni del presidente De Laurentiis. Si parla di un mercato ambizioso che punta sia a sognare in grande, che a concretizzare risultati tangibili, con nomi di spessore pronti a imporsi sul panorama europeo. Il Napoli sarebbe disposto a investire circa 200 milioni sul mercato. Le trattative infatti sono su calciatori nel pieno della loro maturità, pronti a fare la differenza e a reggere il confronto con squadre come PSG, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Per Conte questa rappresenta una sfida per arricchire una carriera già brillante. Nonostante i numerosi successi nei campionati nazionali il tecnico è chiamato anche a dimostrare le sue capacità in Champions, dove non ha avuto molta fortuna. L’obiettivo quindi, non è vincere subito, ma che il Napoli sia protagonista in Champions e proseguire nel processo di crescita del club e dell’allenatore.