L’ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana, Christian Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Il Corriere della Sera:

“Per andare in Champions il Napoli è in prima fila, accanto all’Inter. C’è Antonio Conte d’altronde. Se è rimasto vuol dire che De Laurentiis ha messo sul tavolo argomenti concreti, molto interessanti. Il presidente del Napoli spenderà parecchio, senza però buttare via i soldi. Come è giusto che sia“.