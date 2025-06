La SSC Napoli avrà nuovamente il direttore generale

Importante indiscrezione riportata stamattina da “La Repubblica“. La SSC Napoli avrebbe deciso di nominare un direttore generale.

La scelta dovrebbe cadere su Tommaso Bianchini che, dopo l’ottimo valoro svolto la scorsa stagione in ambito del marketing, riceverebbe la promozione diventando il nuovo direttore generale del club.

L’annuncio dovrebbe arrivare a breve. Il Napoli colma in tal modo una casella rimasta vuota per tanti anni: l’ultimo a ricoprire il ruolo è stato Marco Fassone, in carica fino al 2012.