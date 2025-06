La Juventus insiste su Osimhen: piano in due fasi per convincere De Laurentiis

La Juventus punta decisa su Victor Osimhen per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, i bianconeri avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del centravanti nigeriano, considerato il profilo ideale per guidare il nuovo corso offensivo.

Stando alle indiscrezioni, nel corso del week-end ci sarebbero stati colloqui diretti tra la dirigenza juventina e gli agenti del bomber, per iniziare a discutere i dettagli di un eventuale contratto. Al momento, però, Osimhen non avrebbe ancora aperto concretamente alla destinazione, lasciando la porta socchiusa in attesa di capire quale sarà la proposta economica e il progetto tecnico.

Il piano Juve: prima l’intesa con Osimhen, poi l’assalto a De Laurentiis

La strategia bianconera è chiara: trovare un accordo preliminare con Osimhen e il suo entourage per poi affrontare la parte più complessa, ossia il tavolo con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non farà sconti: l’attaccante ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, ma valida solo per club esteri. Tradotto: la Juventus dovrà presentare un’offerta superiore per convincere il patron azzurro a cedere il suo centravanti di punta a una diretta rivale in Serie A.

Un affare complicato, ma la Juve fa sul serio

Dopo una stagione tribolata e un futuro da rifondare, la Juve vuole ripartire da un attaccante di livello mondiale. Osimhen è la priorità, nonostante la concorrenza internazionale (Liverpool e PSG restano alla finestra) e un ingaggio elevato da garantire al nigeriano. Secondo Di Marzio, i bianconeri proveranno in tutti i modi a far decollare l’operazione, consapevoli che il fattore economico e la volontà del giocatore saranno decisivi.