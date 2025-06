Il Napoli congeda ufficialmente Billing, Okafor e Scuffet: “Grazie Campioni”

La SSC Napoli, tramite un comunicato e un post sui social, saluta ufficialmente Billing, Okafor e Scuffet, che si sono aggiunti agli azzurri nel mercato di gennaio con la formula del prestito:

“La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate durante i mesi trascorsi a Napoli, coronati con la vittoria dello Scudetto. A loro vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere sportive”.

Ecco invece il contenuto del post sui social:

“Il tempo è solo un numero, i ricordi sono reali. E voi sarete parte di quelli che durano per sempre. Grazie campioni”.