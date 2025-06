Gds – ” Voci interne hanno assicurato una cosa sulla trattativa per Lang “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato delle importantissime novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riferito dalla rosea, la trattativa per Lang procede spedita, e questa può essere la settimana cruciale per vedere l’esterno approdare alla corte azzurra. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Dicono le voci di dentro che questa diventerà la settimana cruciale, quella dell’annuncio, e che dopo sei mesi dal primo assalto, Manna riuscirà a prendere l’ala che avrebbe voluto per sostituire Kvara, senza peraltro abbandonare la speranza di arrivare a Ndoye.”