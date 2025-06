Cds – Napoli, operazione Nunez in stand-by: cifre troppo alte per finalizzare l’affare

L’affare che porterebbe Darwin Nunez, attaccante del Liverpool, a vestire la maglia azzurra, sarebbe stato messo in stand-by da parte dal ds Giovanni Manna. Il Corriere dello Sport spiega i motivi di questa decisione: “Darwin Nuñez, 26 anni, attaccante uruguayano in uscita dal Liverpool che il ds Manna ha trasformato in una discussione seria dopo una compilation di contatti e incontri con l’intermediario della faccenda costruita con i Reds, Fali Ramadani. L’ultimo colloquio diretto è andato in scena a Milano la scorsa settimana, una chiacchierata utile a capire che i parametri non sono ancora diminuiti. Cifre enormi su entrambi i fronti, club e giocatore: poco più di 51 milioni di sterline, cioè 60 milioni di euro, la valutazione del Liverpool, mentre l’ingaggio di Darwin è da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita“.