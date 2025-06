Cds – Napoli-Lucca, previsto un incontro tra De Laurentiis e Pozzo: le ultime

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa del Napoli per Lorenzo Lucca, potrebbe subire una forte accelerata nei prossimi due giorni, essendo previsto un incontro tra i presidenti dei club: “Il destino di Nuñez comincia a essere legato strettamente a quello del gigante dell’Udinese, 2 metri e due d’altezza, 24 anni e costi assolutamente più contenuti. Importanti ma non proibitivi: la valutazione del cartellino è di circa 30 milioni, mentre l’ingaggio è inferiore al milione e dunque neanche lontanamente paragonabile a quello di Darwin. Scadenza contrattuale: 2028. Esattamente come quella dell’uruguayano con il Liverpool. Tra oggi e domani è in agenda un contatto diretto tra De Laurentiis e Pozzo, amici di lunga data e partner in una serie lunghissima di affari di mercato sul segmento Napoli-Udinese sin dal momento in cui Adl è entrato nel mondo del calcio. L’idea è accelerare chiacchierando di cifre e accordi“.