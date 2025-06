Cds – Napoli, chiuso l’affare con il PSV per Lang: definiti i dettagli

L’affare che porterebbe a Napoli, Noa Lang, sembrerebbe ormai chiuso. Secondo quanto anticipato dal Corriere dello Sport, l’attaccante olandese sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia azzurra: “C’è un binario principale che porta all’attacco, in questo momento, ma non è certo l’unico: sono tanti quelli paralleli che il Napoli sta percorrendo contemporaneamente per completare al più presto la rosa e dunque la squadra con cui Conte comincerà a lavorare dal 17 luglio a Dimaro. Con ordine. E via con il primo colpo già definito: l’arrivo di Noa Lang dal Psv. Confezione pronta, 25 milioni più bonus, accordo chiuso la scorsa settimana con il club di Eindhoven e raggiunto da tempo con l’esterno olandese, il primo dei due alfieri di fascia sinistra che arriveranno per rinforzare il reparto avanzato“.