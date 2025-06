Tmw-In attacco cresce l’ottimismo per Nunez, 2 colpi sono quasi chiusi

Il Napoli prosegue nelle proprie operazioni di mercato e dopo gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, 2 colpi sarebbero pronti alla chiusura.

Nicolò Ceccarini, in un’editoriale su Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulle mosse azzurre: “Per Conte insomma un altro rinforzo in un settore in cui c’è da colmare il vuoto lasciato da Kvara. Gli azzurri però non mollano anche Ndoye. Al momento però la richiesta del Bologna è troppo alta e per questo si registra una fase di stand by. In attacco si sta scaldando sempre di più la pista che porta a Nunez del Liverpool. È chiaro che il Napoli si aspetta di cedere Osimhen, che vorrebbe la Juventus. Al momento però su questo fronte non ci sono stati passi in avanti. Il futuro del nigeriano è ancora tutto da scoprire.

Al momento ferma la trattativa per Lorenzo Lucca, che potrebbe riaprirsi in maniera concreta qualora ci fossero difficoltà ad arrivare a Nunez. Infine il Napoli punta a concludere l’operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia. Ancora non c’è accordo ma il club spagnolo ha bisogno di cedere in fretta prima di domani per sistemare il bilancio e per questo potrebbe dare il via libera alla cessione proprio nelle prossime ore, magari abbassando la richiesta attuale di 20 milioni di euro”.