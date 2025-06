Sky Sport – Ambrosino tra i più corteggiati in Serie A. I dettagli

Il Napoli, oltre ad essere impegnato a rinforzare la rosa, è attivo anche sul fronte cessioni. I partenopei hanno infatti voglia di vendere Osimhen che però continua a fare i capricci sullo stipendio, andranno venduti i rientranti Folorunsho, Cajuste e Lindstrom e anche Simeone e Ngonge che sono ormai sempre più ai margini del progetto.

Tuttavia, il classe 2003, Giuseppe Ambrosino, sta riscontrando molto interesse in Serie A e, come riportato da Sky Sport, la Cremonese si è fatta avanti ed è pronta a scommettere sull’ex Frosinone. Tuttavia c’è anche l’interesse del Cagliari che con la presenza di Guido Angelozzi, ds che ha portato Ambrosino al Frosinone, potrebbe avanzare con decisione sul classe 2003.

Al momento il Napoli non ha preso alcuna decisione e il ds Manna insieme a Conte e Adl, farà la scelta migliore per far si che il ragazzo cresca e faccia esperienza.