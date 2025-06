Ritiro a Dimaro, primi dettagli del programma

Tra poco più di due settimane – dal 17 luglio – la SSC Napoli inizierà la nuova stagione agonistica con la preparazione estiva nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida. Sono ormai 15 anni che gli azzurri iniziano il loro percorso nella località della Val di Sole.

La squadra agli ordini di mister Conte si allenerà in Trentino sino a domenica 27 luglio. Le autorità locali sono già al lavoro per migliorare sempre di più l’accoglienza riservata alla squadra ed allo staff, ma anche ai numerosi tifosi che ogni volta accompagnano da vicino i primi passi della nuova avventura.

Per ospitare adeguatamente i Campioni d’Italia il Comune di Dimaro e il team locale APT Val di Susa stanno procedendo alla realizzazione di una terza tribuna, che renderà più accogliente e capiente l’impianto sportivo. Dal punto di vista tecnico gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Comunale di Carciato, e ci saranno le prime due amichevoli della stagione.

Tante iniziative a favore dei tifosi, come di consueto, in particolar modo per famiglie e piccoli supporters. Di seguito il dettagli del programma, logicamente ancora in via di definizione. Gli appuntamenti saranno nell’area verde adiacente alla Chiesa di Dimaro.

– Domenica 20 luglio – incontro tra tifosi e gruppo di calciatori (probabilmente quattro);

– incontro tra tifosi e gruppo di calciatori (probabilmente quattro); – Mercoledì 23 luglio – serata cabaret;

– serata cabaret; – Giovedì 24 luglio – incontro con l’allenatore Antonio Conte ed il suo staff;

– incontro con l’allenatore Antonio Conte ed il suo staff; – Venerdì 25 luglio – presentazione dell’intera rosa;

– presentazione dell’intera rosa; – Sabato 26 luglio – serata musicale.

Saranno giorni di intenso lavoro fisico per la squadra; al mister spetterà gettare le basi per la nuova annata, che si spera ricca di soddisfazioni per il sodalizio azzurro.